來自芬蘭深耕運動與戶外領域的運動穿戴品牌Suunto，於芬蘭問世超過80年，Suunto 7今（6/5）全台上市，於官方與指定通路發售，為滿足使用者需求，Suunto 7內建超過70種運動模式，搭載最新Google Wear OS系統，將智慧科技全面融入日常多種場景，整合運動與生活的腕上體驗，為穿戴裝置賦予全新定義。

繼強調運動鍛鍊的Suunto 9上市之後，主打運動與生活結合的Suunto 7成為本年度最受矚目的新一代錶款。延續了此系列豐富的運動功能，Suunto 7內建70種以上運動模式，從跑步、自行車到水上活動，提供除了日常穿戴使用外，更可在不同環境下精準追蹤運動過程。同時支援離線戶外地圖，及多達15種不同戶外運動項目的Suunto熱圖，幫助訓練者規劃最佳訓練地點與行徑路線，即使不攜帶手機也能輕易找到返途，輕鬆享受便捷運動步調。Suunto 7在使用一天的智慧功能後，仍有足夠的電量來紀錄日常鍛鍊，精準測量心率、氣壓式海拔高度、和其他訓練數據洞察，掌握最即時的健康數據分析。

Suunto於芬蘭問世超過80年，持續投入在運動精密裝備的設計。Suunto母公司Amer Sport數位執行長Heikki Norta表示，「無論您是運動愛好者，抑或是只能在忙碌生活中抽空活動，我們都過著運動與生活相互交融的日子。」Suunto 7做為一個智慧腕錶夥伴，不僅沿襲Suunto腕錶堅固耐用的一貫傳統，更整合了Google Wear OS 作業系統，從Google助理獲得個人化幫助，亦可透過Google Fit獲得私人教練指導，並隨時與社群好友分享訓練成就和運動樂趣。還可以依照自身需求，在Google Play商店數以千計的Apps中自行下載應用，為生活創造出一個更便利的途徑去享受戶外，探索周遭。

(時報資訊)