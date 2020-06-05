第一金(2892)旗下第一銀行等11家金融機構於5日下午與榮成(1909)業簽署40億元聯貸合約，聯貸資金將用於償還既有借款並充實營運周轉。

該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫、華南銀行、兆豐銀行、台灣銀行、安泰銀行、元大銀行共同主辦，農業金庫、土地銀行、華泰銀行、板信銀行參貸，聯貸案超額認購高達80%。

榮成紙業目前於大中華區建有4座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠、32座廢紙回收環保站，集團總產能360萬噸，位居亞洲第5大。因積極打造環保科技、低碳造紙、綠色包裝生產線，榮成紙業已連續2年獲台灣永續基金會「TOP50台灣永續企業」及連續3年獲「企業永續報告書-金獎」肯定。

面對近年美中貿易戰及中國限制廢紙進口政策衝擊，榮成紙業於2019年響應經濟部歡迎台商回台投資行動方案政策，規劃3年內在台投資的資本支出總投資金額超過60億元，擴充二林廠生產線並汰舊升級既有紙機。

展望未來，隨中國禁廢令及限塑令政策逐步落實，可望消除同業不公平競爭的成本差異並擴大包裝紙商機，將有助榮成紙業營運獲利。

(時報資訊)