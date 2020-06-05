今年初以來新冠肺炎疫情肆虐全球，在經過震盪之劇烈與不確定性前所未見的3月後，亞太主要股市已經強勁反彈，南韓股市漲幅更已逼近50%。

CNBC報導，截至周四收盤，南韓Kospi指數已經較3月創下的52周低點反彈勁揚49.45%。與3月觸及的52周低點相比，澳洲S&P/ASX 200指數已漲36.1%，中國上海綜指漲10.29%，香港恆生指數漲15.27%，印度Nifty 50指數漲33.52%。

此外，日經225指數漲38.74%，新加坡海峽時報指數漲22.59%，台灣加權股價指數漲33.67%，泰國SET綜合指數漲45.6%。其他地區股市也同步大漲，美股標普500指數自52周低點上漲42%，泛歐Stoxx 600指數已漲36.37%。

不過，亞太主要股市要收復52周高點還有一段距離，例如新加坡海峽時報指數與52周高點相比還差約20%，近來漲勢凌厲的南韓股市也還差5.54%，才能站回1月創下的52周新高。

各國政府與央行接連推出龐大激勵措施，為經濟注入資金活水是激勵全球股市上演報復性反彈的主要原因。不過Pictet Asset Management首席策略師警告，現在就論定危機已經結束，全球將走向V型復甦仍言之過早。市場現在反映的是資本成本的永久性下滑，而非聚焦於所得與盈餘，這才能提升股價。

ING首席經濟學家Rob Carnell則表示，有越來越多我認為不可能忽視的利空消息，政治面與經濟面都有，但似乎沒有造成任何影響。最近的政策決定讓投資人對這些事非常鬆懈，他認為這實在「太過天真」。

(時報資訊)