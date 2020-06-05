行政院長蘇貞昌宣布推出「振興三倍券」刺激消費後，持續引發外界討論，而對於實體紙本券可在郵局購買，他已請郵局多開窗口、動線，避免現場購買人潮大排長龍，「也可以趁機賣郵票」，此話再度引起爭議。新北市議員葉元之也在臉書開砲轟，「原來，三倍券還可以帶動寫信的風氣喔？」

葉元之在臉書寫下，蘇貞昌把發三倍券的記者會當成自己的政治大秀，一副員外開倉賑糧的樣子，洋洋得意的說「這麼好賺的事情，不是天天都有」，還說「年底前0到120歲都可領」，若來不及「剖腹生產也可以」，「他居然認為有人會為了這2000元剖腹，真是服了這二百五的蘇員外。」

另外，葉元之也說，最好笑的是，蘇員外說在郵局發三倍券，郵局可以趁機多賣郵票，遭郵政公會砲轟不食人間煙火；他也忍不住開酸，「原來，三倍券還可以帶動寫信的風氣喔？是在鼓勵大家多交筆友嗎?」

而這篇貼文曝光後，不少網友則是留言寫下，「 不知民間疾苦！」、「治國沒半步，選舉全奧步」、「自以為幽默的酷吏」，還有網友逗趣地說，「哈哈哈哈，現在使用郵票最多的應該是會計單位吧！」

(中時電子報)