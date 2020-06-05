大陸上海一名女子小雪（化名）2016年17歲年，意外懷孕生下1名女嬰，為了找到寶寶的生父，不僅牽出「一串名單」，還揭發一起恐怖犯罪，後來經過親子鑑定找到小孩的生父，結果是名已有26歲小孩的董事男子。

據陸媒報導，小雪懷孕產女後，家人都在詢問孩子的生父是誰？ 小雪說，當年與班上的1個男同學發生過性關係，母親找到這名男子做親子鑑定，但卻不是孩子的生父。

小雪後來由家人陪同到徐匯公安局，小雪說，14歲時上網認識一位1971年生的張姓男子，當年40多歲，對方以同學名義約她見面，再誘迫發生性關係，後來曾想結束這種不正當的關係，張男卻以曝光她的影片與隱私威脅，還將她介紹給其他男子發生性關係謀利。

張男後來被警方逮捕，判入獄10年，但他並不是小雪孩子的生父，小雪於是請求法院尋找生父，支付自己無法負擔的撫養費。經過一連串鑑定後，終於找到小孩的親生父，是一名1968年出生的董姓男子，自己的小孩已經26歲，是1家公司的股東。經法院調解，董男與小雪達成協調，分2次支付30萬元人民幣（約新台幣126萬元）撫養費。

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(中時電子報)