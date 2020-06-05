儘管加拿大電信三大公司：羅傑斯、貝爾公司、科研都已表態不會採用華為的5G設備，但美國仍不放心據，CBC報導，美國國務院發言人今天表示，如果華為獲准參與加拿大5G網路建設，美國準備重新評估其與加拿大的情報共享關係。

聯邦政府還沒有宣佈是否允許華為參與加拿大5G網路建設的決定，儘管這個問題已經討論了一年半多。「美國政府明確提出，如果華為被允許進入一個國家的安全系統，我們必須保護世界各地盟友的情報共享關係,」美國國務院發言人Morgan Ortagus今天告訴CBC新聞。

「我們必須評估，是否可以繼續和與華為合作的國家分享情報，這些國家在最敏感的國家安全領域使用華為的技術。我們認為，加拿大政府將做出自己的決定，以及認識到什麼對加拿大的國家安全最有利。」

加拿大總理杜魯道未透露何時作出決定，也未表明是否願意冒著損害與美國的盟友關係允許華為參與網路建設。

杜魯道在回答記者提問時說，「我們在每一步都聽取了我們的安全機構和情報機構的意見，並與我們的盟友合作。我們將為加拿大人做出正確的決定，既保護加拿大人和企業的安全，又確保我們電信行業的競爭力。」

一些私營公司並沒有等待加拿大政府的決定。貝爾和科研昨日宣佈，它們在推進自己的5G計劃時，不會與華為合作。相反，兩家公司都選擇使用歐洲公司愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)的設備。

華為加拿大公司事務副總裁Alykhan Velshi表示，華為在加拿大運營了十多年，從未發生過一起與自身設備相關的安全事件，希望加拿大政府對華為作出公平公正的決定。這個決定得由加拿大自己作出，而不是美國政府。

(中時電子報)