大陸女星迪麗熱巴以來自新疆異域的精緻臉孔走紅，混血感十足的五官配上高挑身材圈粉無數，除了以亮眼外貌在時尚圈站有一席之地，開朗的性格也讓她成功接下許多綜藝節目及偶像劇，堪稱話題不斷的「新疆第一美」。近日，在廣州的足浴店卻出現一位「小熱巴」，讓網友們看了直呼「長得這麼驚艷怎麼能只做洗腳技師呢？」

這位網傳的小熱巴其實並不是迪麗熱巴本人，她是一位在廣州白雲區內足浴店上班的年輕正妹店員，短片中，可看到她與熱巴一樣擁有深邃五官和纖瘦身材，只見她穿著黑色緊身洋裝，從門口進房後長腿一伸霸氣關門，後續更貼心蹲下幫該名網友按摩兼洗腳，畫面十分養眼。

這位「小熱巴」店員不僅擁有絕美臉蛋，更連體態都是婀娜多姿，網友更用手機近拍這位正妹，不料她竟只穿黑色小褲蹲在地上，從頭到腳的緊緻身材簡直無死角，影片一出立刻造成轟動，短短時間就吸引超過2.4萬次觀看，大家紛紛直呼「想朝聖」。

(中時電子報)