(KPMG安侯建業於5日出版「循環經濟大不同」，響應「世界環境日」。圖／KPMG安侯建業）

新冠肺炎疫情衝擊經濟，突顯全球供應鏈的脆弱性，循環經濟的重要性更甚以往。KPMG安侯建業於今（5）日出版「循環經濟大不同」，以此響應2020年「世界環境日」。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠表示，近年來「循環經濟」成為熱門議題，在國際社會上受到諸多關注，被視為邁向永續發展的重要途徑，「循環經濟」除了可以系統性地解決長久以來線性經濟所造成的環境衝擊及能資源浪費，更是讓企業重新審視與顧客、市場和社群間關係的新思維模式。

除了政府的產業政策將循環經濟納入之外，日趨嚴格的環保法規也是推動循環經濟的重要驅動力，像是「電業法」、「再生能源發展條例」及「廢棄物清理法」。

KPMG綠能產業服務團隊律師莊植寧表示，隨著各個環境法令相繼修正，未來用電大戶也必須購買綠電憑證或建置一定容量之再生能源發電或儲能設備、除了要求產生事業廢棄物的業者須委託合格清運廠商，更賦予業者有追蹤委外廠商處理廢棄物的責任。

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