國巨（2327）今日召開股東常會，盤後公告，將於6月22日除息，以國巨今日收盤價387.5元計算，隱含現金殖利率約3.88％。

國巨股東會已順利通過盈餘分配案，預計每股配息15元，相當於盈餘發放比率達92％，而今年除息時間也較往年為早。

儘管今年國巨的現金股利較去年的每股45元下滑，不過壽險投資人、勞退基金等，因長期持股，仍有為數不少的股息收入。

(工商 )