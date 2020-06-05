北市大佳河濱兒童戲水區6日起噴水。（北市水利處提供／譚宇哲台北傳真）

北市大佳河濱兒童戲水區6日起噴水。（北市水利處提供／譚宇哲台北傳真）

夏季高溫炎熱，北市大佳河濱兒童戲水區6日起噴水，北市水利處表示，大型圓圈、巨型花朵等多種造型噴水設施即起假日免費開放，7月至8月則每天開放，附近還有今年全新完工的海洋遊戲場，歡迎民眾到場玩水、玩沙、溜滑索、盪鞦韆一次滿足。

水利處公告，大佳河濱兒童戲水區6月和9月噴水時間為每周六、日下午3至6時，6月25、26日端午節連假雖是周四和周五，下午加碼開放戲水區，7月至8月則加碼開放平日場次，噴水時間每天3場次，分別為上午10時至10時40分、11時至11時40分、下午3時至6時。

水利處表示，戲水區最受小朋友歡迎的就是大型圓圈區，每一個圈圈都會噴水，還有多種造型噴水設施，完全免費使用，除了戲水，附近還有共融式沙坑，沙坑上方有五星級的遮陽棚，讓小朋友涼爽玩沙不怕曬。

此外，今年完工的海洋遊戲場，超夯遊具「雙軌道滑索」擁有單點」和座椅式滑索各1座，兩種滑索提供不一樣速度感，另有多座特色鞦韆及貝殼磨石子溜滑梯、平衡木和跳樁等熱門設施，歡迎親子趁著連假，大手牽小手，一起到大佳河濱公園玩。

(中時 )