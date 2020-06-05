新課綱自108年實施推動，強調「核心素養」作為課程主軸，邁向「成就每一個孩子：適性揚才、終身舉習」教育願景。而核心素養培養無法「速養」下，中華未來學校教育學會、台灣教育大學系統以精敏教育為核心，整合產學資源，建構符應工業40浪潮下，推動「素養導向一貫化課程之創新教案奥命題發展計畫」，提供未來學校所需的課程等教育資源。

台灣教育大學系統總校長吳清基表示，素養教育就是全人教育，強調學生必須連結真實的生活情境，以學習者為中心。重視探究、實作與實驗,在生活中能實踐及應用，素養更強調知識要能應用於解決生活與學術探究情境中的問題。

吳清基認為，素養奠定在興趣和態度，此次成果亮點是以各領域課程綱要，進行文本選擇與設計進行發展素養導向的創新教案與命題，包括素養創新教案(含文本)部分，共計590案：素養命題部分，共計15800題。其次，本次成果要感謝教育企業家丘昌其博士(現任台灣知識創辦人、台師大科技系兼任助理教授) ，以儒商風範「取之社會，用之社會」捐助下，由中華未來學校教育學會整合全國教師近60位共同參與編寫，貢獻教育智慧與經驗。

主辦單位表示，本次捐贈由教育部林騰蛟常務次長、前教育部吳清基部長(中華未來學校教育學會、台灣教育大學系統總校長)、台灣知識庫創辦人丘昌其博士以「素養起飛、快遞全國」意象，捐贈給各縣市中小學局處首長代表，而受贈出席包括新北市教育局張明文局長、台中市教育局楊振昇局長、嘉義市林立生處長、宜蘭縣教育處謝麗蓉副處長、台北市教育局何雅娟副局長、高雄市廖瑜雲課程督學等，以提供全國中小學教師免費使用，有助教學效果提升，並公開提供全國家長、學子之參考，共為我國人才培育里程碑寫下另一個新紀元。

(旺報 )