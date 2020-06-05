因應新冠疫情衝擊各行各業，勞動部自4月30日開辦「勞工紓困貸款」，累計受理案件達110萬4695件，撥款數目前為67萬3563件，撥款率為60.97％，由於名額已滿，自3日下午17時已不再受理新申請案件。

勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，截至昨(4)日最新統計，累計受理案件達110萬4695件、核准件數81萬3554、撥款數為67萬3563件，撥款率達60.97％。

據各家承貸銀行回報資料概算，拒貸率約為3％到5％，另外申請超出100萬件的名額，各承貸銀行會繼續完成審查和核貸，所需的資金和利息補貼將由勞動部另外和銀行協調。

「勞工紓困貸款」對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響的勞工，只要年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，目前貸款利率為1.845％，勞動部補貼第1年貸款利息。

(中時 )