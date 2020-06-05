雲林縣褒忠國中陳胤元（中）會考成績5A，他說校長陳昭龍（左）和老師帶著他們去參訪大學，對他影響很大。（許素惠攝）

雲林縣褒忠國中被教育部列管為減C學校，校長陳昭龍大破大立，除了要求老師積極投入外，也和大學攜手，帶著孩子參訪各大專院校共讀、做實驗等寓教於樂，孩子開了眼界，主動努力向上，今年會考成績不但有學生居5A之列，而且減C成功，脫離列管。

獲得5A的陳胤元原本跨學區念體育班，後來發現志趣不合轉回褒忠國中，原想隨便混兩年畢業，但是陳昭龍及老師帶著他們參訪全國各大學，包括頂尖的清大等，讓他眼界大開，也萌生「有為者亦若是」念頭，升上三年級後，觀察到老師比學生還認真，周一到周五晚上都到校陪他們晚自習，就連周六、日也沒休息，令他很感動，認為不能辜負老師的用心，會考前80天下定決心衝刺。

除陳胤元外，張嘉谷、陳俊安、張紫宜、顏睿毅2A，1A有李岱唯。

陳昭龍指出，該校是教育部列系學科待加強學校，因為會考成績C比率高50％，去年英語、數學及自然C都高於50％，今年大大降低，5科C比例都低於50％，減C成功！

(中時 )