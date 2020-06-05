「面板雙虎」友達（2409）、群創（3481）獲得外資助攻，從周一到周四連續4天大買超，其中買進友達9.7萬張、群創更是高達13.8萬張，讓兩家公司股價漲勢驚人。友達單周大漲16.4%，收在8.97元，群創漲幅高達2成，來到7.6元。

熱度會這麼高，主要是外資摩根士丹利(大摩)率先喊出，面板價格將提早落底反彈，加上下半年旺季需求不看淡，業績會優於上半年，激勵市場買盤跟進外資腳步、進駐面板雙虎。

從基本面來看，在南韓廠商持續減產下，面板產業供需可望在明年趨於平衡，報價也將重新回到上升趨勢上。

法人認為，雖然今年第1季友達、群創依舊呈現虧損，而且幾乎已經連虧5季以上，但放長來看，整體產業局勢是有利台灣面板廠發展，2家公司明年獲利能力可望復甦，且目前股價仍處於相對低點，長線布局時點浮現。

大摩也認為，群創和友達都正在持續提升獲利力，雙雙維持「優於大盤」看法。

(時報資訊)