專業伺服器機殼廠勤誠（8210）5月合併營收為新台幣7.6億元，較去年同期增加52.1％，創歷年同期新高；累計1-5月營收28.66億元，年增11.9％。勤誠表示，因應疫情而生的遠距教學、視訊會議、異地辦公等宅經濟需求，帶動雲端及線上服務需求攀升，客戶拉貨力道較往年強勁，公司樂觀看待第二季成長。

展望下半年，考量相關產品開發與出貨時程在疫情影響之下的不確定性仍高，加上美中貿易戰再起，雖目前訂單並未受到影響，但公司仍維持審慎看法，並與客戶保持密切合作。此外，公司亦正在加速進行更具彈性的全球供應鏈佈局，擴大在台產能，在設計製造與出貨地區上根據客戶需求快速調整，發揮高度客製化與彈性製造優勢。

勤誠重點耕耘伺服器白牌市場多年，除了美、中兩大市場外，也持續開發歐洲、印度、澳洲與東協市場的新客戶。隨著邊緣運算、AI人工智慧及IoT物聯網大量應用，雲端產業成長趨勢不變，預期伺服器需求展望仍維持向上增長，公司針對新一代伺服器CPU平台、高密度存儲伺服器所新開發之機殼解決方案，將是下個階段重要的成長動能。

(時報資訊)