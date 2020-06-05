高雄工務局長吳明昌5日表示，為了持續精進建造執照核發效率，將委託專業公會或團體，針對一定規模以下建物，進行建造執照審查，預計自2020年7月開跑，委託審查比例約占目前建造執照總案件數量的六成，加上結合目前的建造執照無紙化申辦方式、建管得來速App，發照效率以及透明度，將大幅提高。

吳明昌表示，為了提升建造執照核發的行政效率、強化建築相關資訊的透明化管理，建照無紙化審查已自今年4月1日起，全面上線，取代過去傳統申請人需要印製大量圖說，進行審查的方式，不僅加速審查程序，也十分環保。

社團法人高雄市建築師公會理事長鄭純茂表示，對於工務局接下來推展的建照委託審查制度，公會如有機會承接此項任務，建築師公會將全力配合，扮演好公會角色，服務會員。

工務局建築管理處表示，目前籌備建照委託建築師公會審查，預計今年7月啟動。此外，配合委審作業，簡化行政流程，委審通過的建照申請案件，送至建管處半天或1天許可後，最快1天就可領取執照。

(工商 )