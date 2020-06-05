為擺脫美國科技巨擘對歐洲的控制，法國與德國於本月4日聯手推出了歐洲雲端平台 「Gaia-X」，並邀請歐洲各國政府及企業加入。主導此一計畫的德國經濟部長阿特邁爾（Peter Altmeier）將Gaia-X定義為「建立歐洲數據服務的起點」，期望能藉由打造歐洲自己的系統降低以對美國雲端服務的依賴，法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）則表示「Gaia-X是為了讓歐洲經濟及產業能在享受數位化的同時也維持在國際市場的競爭力」。

為了抗美國科技巨頭，法國採取多項政策同時進行，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)於2019年7月簽署「GAFA稅」法案（GAFA取自谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜四間企業的字首縮寫），將針對在法國數位服務營收超過2,500萬歐元的科技巨擘課徵3%數位稅，此政策引起美國抗議並啟動301調查 。

根據法國《費加洛報》4日報導，為避免法國新創公司被美國大型科技公司併吞，法國政府預計推出新措施保護本土產業。

《費加洛報》指出，因新冠肺炎疫情延燒，讓法國的產業重整議題重回檯面。據統計，法國約有1.3萬間新創公司，為了避免本土新創企業被美國科技巨人併吞，法國經濟部長勒梅爾和數位國務秘書賽德里克奧（Cédric O）計畫宣布一系列的措施，有望在2021年達5億歐元規模。

據報導，此計畫將由法國國家投資銀行（BPIfrance）主導，最大目標是要守護法國的國家主權，實際行動範圍將包含雲端服務及生物科技，且會跨足教育、國防、可再生能源……等領域，期望能拿回法國的科技主導權。

(工商 )