現網路浪潮襲捲全世界, 疫情之後商機更是潛力無限。今年時報金犢獎提出【誕生一批2.0創意新人種】主題, 除切合現時事趨勢, 也希望今年能在金犢獎當中尋找到優秀的創意新人種。第29屆時報金犢獎於二月開始陸續推展策略單之主題, 讓學生以實務學習了解市場需求,從不同題型及產業面向投入創意基因。

冀台經濟文化交流協會今年首次作為金犢獎策略命題合作夥伴，希望通過金犢獎在兩岸的影響力，徵集到更多更優秀的創意、創新作品，這次衡水命題分為學生組和社會組分別向全球華人展開作品徵集，為了提高參賽者參與積極性，衡水方特籌備“衡水之旅“計畫，屆時獲獎者皆有機會前往參加，親身切實感受衡水的風土人情，歷史文化。

衡水市位處在大陸河北省，依託當地優勢資源打造生態宜居的“水市湖城”，著力於獨特的自然旅遊資源衡水湖，以當地歷史文化及民俗特產為旅遊文創的品牌打造IP孵化、熱門商品、場景體驗、創新運營以及打造衡水旅遊文創消費品牌，最終助力於旅遊文化產業的提升，打造衡水成為旅遊文化文創行銷的第一品牌，全面致力於衡水文旅產業升級，將衡水本土的特色產業與生態資源深度融合，為衡水樹立具有鮮明地方特色的生態文化旅遊城市形象。

衡水文化藝術中心

衡水湖的風光

為讓青年學子更深度了解衡水的內容，金犢獎線上課堂特別推出命題單的解讀，為青年展開了一場【魅力永“衡”北方湖城】中華文化名城之旅。希望透過講者對衡水的詳細介紹，中華文化、衡水的旅遊、地方特色等相關知識，使金犢獎的青年學子對本次推出【尊儒重教，魅力永“衡”】城市旅遊形象創作命題有更深度的瞭解。

時報金犢獎徵件日期：即日起至2020年9月30日止，更多詳情可上官網: http://ad-young.com/或參閱FB粉絲專頁【金小牛創意俱樂部】https://www.facebook.com/gold.calf/。

(中時電子報)