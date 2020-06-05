砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）5月營收達19.85億元，月減1.42％、年增42.41％，今年前5月營收邁入百億元大關、達100.59億元，較去年提早2個月達陣。而對照公司預期的第二季營收季減低個位數，5月營收月減幅度在可接受的範圍內，且隨華為事件影響目前未見、蘋果（Apple）也啟動拉貨，本季達標在望。

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