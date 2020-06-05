穩懋5月營收年增42％ Q2達標在望 16:022020/06/05 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）5月營收達19.85億元，月減1.42％、年增42.41％，今年前5月營收邁入百億元大關、達100.59億元，較去年提早2個月達陣。而對照公司預期的第二季營收季減低個位數，5月營收月減幅度在可接受的範圍內，且隨華為事件影響目前未見、蘋果（Apple）也啟動拉貨，本季達標在望。 (工商 ) #穩懋 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股前五月成交值 年增46％ 04:102020/06/01 投資理財 權證星光大道－穩懋 PA看旺營運喊衝 04:102020/06/01 證券．權證 《其他電子》熱映5月營收連4月新高 股價振幅逾1成 10:512020/06/01 財經 今年前5月交易成長 桃園年增13.4％冠六都 17:462020/06/01 財經 PA雙雄 5月營收增長不看淡 04:102020/06/02 證券．權證 權證星光大道－凱基證券 穩懋 逆風突圍前景看俏 04:102020/06/02 證券．權證 《業績-電機》和勤5月營收年增2.35％ H2旺季可期 16:142020/06/02 財經 聚碩5月營收年增13％ 後市聚焦數位轉型商機 16:302020/06/02 財經 《產業》SEMI：Q1全球半導體設備出貨年增13％ 台蟬連最大市場 10:002020/06/03 財經 《金融》資本市場回穩 國銀4月獲利反彈67％ 07:442020/06/05 財經 財經熱門新聞 陸龍頭廠爆料救不了華為！背後暗藏2大內幕 - 財經 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 美航空股逆天！巴菲特逃命的下場… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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