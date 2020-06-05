大陸網紅、前女F4藝人劉樂妍今天上午在個人臉書和微博上傳視頻《樂妍南波灣》，一改以往花大錢拍MV的風格，她直接坐在鏡頭前開講，針對近期大陸全國人大要制訂港版「國安法」，對比美國一名黑人因警方粗暴執法而死亡，諷刺民進黨只敢聲援香港動亂是「明顯雙標」。

這支影片長度3分06秒，劉樂妍透露，「第一次擔任製片人，第一次有股衝動，這麼想要包養一個文武全才的男生。台灣人做後期真是太便宜了呀！」

一開頭，劉樂妍就狠狠酸了蔡英文一把：「我是蠻支持蔡英文，給那些港獨臺灣身份證，給那些港獨工作，機票，超貴賓待遇。把他們都弄來臺灣的。」「香港那些暴民來到臺灣一定可以過著，幸福快樂，予取予求的生活。我真的覺得挺好，臺灣是他們的天堂。」

接著話鋒一轉，劉樂妍提起美國：「還有，最近美國發生大規模抗議示威，示威民眾與警察對抗，台灣該怎樣選邊站？我在替蔡總統發愁，你是打算支持示威民眾呢？還是支持美國警察呢？」

「按照你的邏輯，你可以接收示威者來亞洲的民主聖地台灣吶！啊~我忘了，台灣當局不敢啦！那是你美爹的家務事，你怎敢管？民進黨一向是如此雙標。不雙標又怎麼會是民進黨？」

結尾時，劉樂妍以2008北京奧運歌曲《北京歡迎你》改編，清唱《台灣歡迎你》，「臺灣歡迎你，為你開天闢地，怎麼打砸都不使用暴力。臺灣歡迎你，有自由就會了不起，在臺北街頭創造奇跡。」

(中時 )