陸美第一階段貿易協議今年1月中旬簽署，隨之而來的卻是新冠肺炎疫疫情，衝擊全球經濟，導致美股最長牛市告終，大陸Q1 GDP成長率創下負6.8%大衰退紀錄。美國總統川普指控，大陸必須為疫情爆發付出代價，目前他已經對貿易協議沒有興趣，引發重啟貿易戰的疑慮，但摩根士丹利的分析師認為，美方不太可能撕毀這份貿易協議。

據CNBC報導，川普5月曾表示，對於陸美第一階段貿易協議，他感到非常沮喪，這引發市場擔憂，就是全球兩大經濟體將恢復貿易戰，這對脆弱的全球經濟將是一大打擊。摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟主管Chetan Ahya表示，目前雙方在關稅方面沒有進一步的動作，那他們仍會保持對全球經濟復甦的預測。

Chetan Ahya表示，川普政府現在將專注於經濟，並且不願打破第一階段貿易協議。美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)周四(4日)在紐約經濟俱樂部的演說指出，在新冠肺炎大流行期間，大陸仍努力履行第一階段協議的約定，「從很多方面來說，陸方是在3月1日才能夠採取一些措施，但考慮新冠肺炎疫情背景，我認為他們已經做得很好。」

新加坡華僑銀行（OCBC）大中華區研究主管Tommy Xie表示，第一階段貿易協議的狀況，取決於川普政府是否願意讓北京當局有更多時間加強對美國產品採購。

(中時電子報)