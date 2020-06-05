GIS-KY業成（6456）受惠於蘋果iPad訂單暢旺，頻頻向供應鏈追加訂單，5月合併營收115.53億元，月增9.85％、年增50.95％，連續兩個月守穩在百億元大關之上。

第二季因為在家工作、遠距上課需求帶動，筆電、平板電腦需求強勁，而且工作天數恢復正常，法人預估，業成第二季營收將有兩位數的成長幅度。

(工商 )