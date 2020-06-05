據6月5日消息，香港財政司司長陳茂波在接受外媒採訪時表示，在大陸中央政府支持下，香港準備捍衛港元與美元的聯繫匯率制度，而且投資者仍對該體系抱有信心。陳茂波不認為需要對聯繫匯率制度進行任何評估，重申堅決捍衛該制度，大陸也會提供支持。

香港信報報導，陳茂波續稱，由於中美之間關係持續緊張，香港和美國之間的關係也正在發生變化，但經濟聯繫仍然牢固。陳茂波指出，不會說這是脫鉤，但這是美國與香港關係的一種調整，相信未來仍將享有互惠互利的關係。

當被問及針對香港實施制裁的威脅，以及香港可能進行的任何反制行動時，陳茂波回應，意識到這種可能性，政府將必須評估影響以及可以採取的選擇方案，目前不透露細節。陳茂波仍相信香港是美國非常好的合作夥伴，但如果中美關係變得緊張，當然會面臨壓力。

陳茂波指出，制訂港版國安法對香港是好事，其他國際金融中心也設有國安法，強調不會影響普通經商人士，目前商界的反應普遍正面，沒有明顯的資金外流。

陳茂波又稱，香港經濟可能在2020年第四季復甦，但要視新冠肺炎疫情及中美貿易關係，目前正努力落實此前宣布的各項刺激經濟措施。至於房地產方面，陳茂波認為，目前房市供應仍然十分吃緊，因此暫不應放寬政策。

(工商 )