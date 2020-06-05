華新科（2492）公告5月營收達28.8億元，重返月增、年增的雙增趨勢，惟低於市場預期的30億元。

根據華新科統計，5月營收達28.8億元，月增5.9％、年增7.3％，累計今年前5月營收仍年減13.5％。

華新科表示，5月營收成長主要因大陸城市陸續開放，經濟活動重?、需求增溫。

(工商 )

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