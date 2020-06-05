美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處於2020年6月4日，代表美國與台灣相互交換雙方簽署信函，啟動一項全新的有機同等性協議。該協議自2020年5月30日起生效，允許美國或台灣之有機驗證商品在彼此市場中以有機名義販售。

AIT指出，台灣是美國在有機市場的重要國際夥伴，此同等性協議可進一步強化美國有機商品出口到台灣的流暢度。台灣是美國有機商品的第五大出口市場，此協議可保障並增加美國有機生產者對台灣市場的拓展性。

此同等性協議消弭了美國或台灣有機業者必須個別取得對方市場的有機驗證資格，也避免雙重驗證的費用、稽核及文書處理。此同等性協議不僅可為目前的生鮮蔬果、加工食品的貿易帶來擴大市場的機會，也為有機畜牧及其相關產品帶來更多新的契機。此同等性協議也允許美國有機食品加工業者使用更多來自於台灣的有機原料，藉以發展更多元化的有機商品提供消費者選擇。

藉由雙方信函的交換，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處建立了一個工作小組平台。此平台提供美國及台灣能夠進一步討論所有此同等性協議所衍生出的事務。信函的交換奠基於美國與台灣強健的人民與人民關係。美國對於台灣在全球有機產品貿易所做出的傑出貢獻深表歡迎。自41年前台灣關係法簽訂以來，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處便戮力以鼓勵深化雙邊社會的合作。今天此同等性協議便是多年來的努力下擁有的嶄新成果。

(工商 )