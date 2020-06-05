（趣淘漫旅-台東館今(5)日正式開幕，為凱撒飯店連鎖第10個據點。圖／凱撒飯店連鎖）

凱撒飯店連鎖旗下第10家飯店「Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台東」今（5日）正式開幕，將飯店事業擴大至東台灣，除了經典凱撒品牌外，鎖定喜愛自由規劃旅行、重視個人品味個性的族群，發展分眾年輕化「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」，並選擇好山好水的台東作為該品牌第三家據點，於2020年成就十全十美的飯店版圖。

凱撒飯店連鎖董事長林鴻道表示，新飯店開幕，「圓了自己的夢！」。林鴻道說，東台灣在南迴改完工通車後，交通更便利，並擁有天然美景、深厚的人文內涵與美食，有絕對優勢，未來凱撒飯店連鎖將瞄準國內外旅遊市場並整合集團飯店與地方資源，共同行銷推廣台東，。

台東縣長饒慶鈴出席Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台東」開幕典禮時表示：，有計八成旅客到台東都搭乘火車，而趣淘漫旅-台東位於車站旁，交通高便利性是很好的住宿選擇，未來縣府會與飯店共同合作，希望飯店成為來台東旅遊的轉運站，一起推廣台東觀光。

Cham Cham二字源自於西藏語，想像西藏人居住於世界屋脊，騎乘駿馬奔馳在草原引吭高歌的景象，而這自由自在、冒險挑戰的精神，正是「Cham Cham」的意涵，台東館延續台南、台北的年輕個性、潮流風尚特色，旅客造訪首要映入眼簾是融合台東聞名之熱氣球意象與幾何切割設計的明亮大廳，在旁設有Cham cafe提供地方特色之輕食飲品，讓旅人能有短暫休憩的空間。

Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台東亦導入台南館受歡迎的「全館解謎」一項以飯店為活動範圍的闖關任務，適合三五好友、小團體共同挑戰，館外行程未來將規劃台東部落體驗，讓喜愛冒險探索的旅客，深入享樂原始生活，了解台東文化風情，實現Cham Cham精神。

Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台東擁交通便捷優勢，距台東火車站僅需步行3分鐘，知名景點鐵花村、富岡漁港或琵琶湖約10分鐘車程，全館共110間客房，目標開業第一年平均房價3000元，每間10坪以上，衛浴採乾濕分離，區分4種房型：探索客房、發現客房、逗陣客房與趣淘套房，客房簡約風格設計，取材於台東大自然印象的海洋藍與陽光黃二大主題色系，運用象徵被晨風吹拂的縷縷白雲與鑲著波花織成的海浪線條於壁面、地毯上，搭配木製傢俱與米暖色燈光，營造溫潤放鬆的度假氛圍，為三五好友、親子家庭出遊充電的住宿首選。館內共有兩家餐廳，一樓大廳Cham cafe，提供輕食飲品；二樓早餐用餐地點Cham bar（音同台語“飽”），一天旅遊的活力泉源由此開始。

迎接暑假，Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台東推優惠住房專案每晚2999起，加碼總價值超過20萬元住宿券週週抽活動，活動期間內透過官網訂房，即有機會獲得凱撒飯店連鎖旗下飯店：墾丁/台北/板橋凱撒、台北凱達、趣淘漫旅-台北/台南、凱旋酒店、阿樹國際旅店共8家飯店之免費住宿券，共30名，最受矚目大獎墾丁凱撒百坪獨棟VILLA（定價7萬元）。

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