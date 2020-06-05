大立光（3008）自行結算5月合併營收38.66億元，較上月營收衰退17％，較去年同期衰退23％；前五月累計合併營收217.45億元，較去年同期成長10％。

就各產品類比來看，10MP以上產品營收佔比為四至五成，8MP以上產品佔比為一至二成，20MP以上產品佔比為三至四成，其他則佔不到一成。

(工商 )