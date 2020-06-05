大立光5月合併營收38.66億元 月減17％ 年減23％ 16:152020/06/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）自行結算5月合併營收38.66億元，較上月營收衰退17％，較去年同期衰退23％；前五月累計合併營收217.45億元，較去年同期成長10％。 就各產品類比來看，10MP以上產品營收佔比為四至五成，8MP以上產品佔比為一至二成，20MP以上產品佔比為三至四成，其他則佔不到一成。 (工商 ) #大立光 #MP #佔比 #合併營收 #較去年同期 也許您會感興趣 財經熱門新聞 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 跟北京翻臉撕毀貿易協議？ 外資點川普痛點 - 財經 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 陸美將再混戰10年 權威經濟學家警告台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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