由張立昂、宋芸樺、連晨翔領銜主演的台視、三立新週日偶像劇《浪漫輸給你》，將於本週日（7日）晚間十點於台視頻道首播，5日舉行首映會，談到拍戲在台中取景，演員住在同棟飯店，晨翔自爆有次叫外賣但身上沒錢，卻沒有工作人員接他電話，情急之下跑去找張立昂借錢，沒想到張立昂一開房門「竟然穿著浴袍借我300」，晨翔笑說「我應該是這部戲第一個去敲張立昂房門的男演員」，張立昂被抖出穿浴袍癖好，自己也笑說「在家習慣穿浴袍睡覺，因為很舒服，就自然」。

《浪漫輸給你》5日舉行首映會，連晨翔（左起）、宋芸樺、張立昂戲裡不少精彩互動。（盧禕祺攝）

《浪漫輸給你》4月開鏡，將在台中拍到8月，大家同住在飯店內，晨翔因為細心照顧被稱為「樓長」，宋芸樺笑說缺鍋子、衛生紙都找晨翔，張立昂也說晨翔還帶來除塵蟎、隨身烘衣機為大家服務，晨翔笑說大家住一塊很像「小型眷村」，有次從超市買零食回來遇到宋跟張，也大方分享給兩人，大家會去宋房間裡玩Switch，張立昂房間也有吉他、健身器材。

台視、三立新週日偶像劇《浪漫輸給你》5日舉行首映會。（盧禕祺攝）

《浪漫輸給你》是一部浪漫極致的「穿書」偶像劇，張立昂戲裡詮釋霸道總裁，和宋芸樺、蔡瑞雪有不少親密戲，宋芸樺笑說他有句台詞「女人是想吸引我注意嘛」讓她內心小鹿亂撞，更笑說比起吻戲，靠很近快親到的距離反而很害羞。宋芸樺也透露拍這部戲常處於亢奮狀態，為符合戲裡角色時常偷窺張立昂，有場張立昂的洗澡戲，自己明明沒戲份卻報名要當工作人員留現場，「我就躲在衣櫃看他洗澡」，笑說拍戲後「養成偷窺的習慣」。

《浪漫輸給你》5日舉行首映會，左起為連晨翔、宋芸樺、張立昂、許孟哲。（盧禕祺攝）

張立昂在戲裡有不少武打片段，他認為這也是吸引他接戲原因，不像以往的偶像劇，認為有更多表現機會，此外也因戲練拳擊，回憶戲中有場從五樓下墜，「攝影師跟我一起從五樓往下」，當時也在場的許孟哲忍不住說「那場真的很恐怖，超級高」。許孟哲也說到劇中飾演他姊姊的廖奕琁，時常激動情緒失控，笑說「很怕她拍到一半腦溢血昏過去」。

台視、三立新週日偶像劇《浪漫輸給你》5日舉行首映會，廖奕琁（左）、蔡瑞雪展現身高反差。（盧禕祺攝）

許孟哲近日忙拍戲坦言較無法陪孕妻趙孟姿，被問到老婆會不會抱怨，他說「也不是抱怨，但就是時不時關心班表，問我何時回台北」，日前趙孟姿懷孕6個月潛水拍美照，許孟哲說「行前有跟3個婦產科醫生確認，教練過去也有幫孕婦拍攝經驗，整個團隊照顧很好，會稍微放心，但我還是很擔心，但就完成孕婦的小小心願」，也讚照片「我覺得很漂亮」。

台視、三立新週日偶像劇《浪漫輸給你》5日首映會，資深演員蕭瑤（左）、湯志偉出席。（盧禕祺攝）

(中時 )