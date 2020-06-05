大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前宣布回歸A股，將在上海證交所科創板上市，並募集200億人民幣（約台幣840億元）資金，中芯在招股書中除了暗示無法供貨給華為外，還透露自家製程技術落後競爭對手台積電2~3個世代。

綜合陸媒報導，從發展周期來看，2011年，台積電28奈米技術節點實現量產，當時中芯還處於40奈米技術，當中芯用4年時間追趕台積電步伐時，台積電已實現16奈米量產，並向10奈米邁進，如今已實現7奈米量產，但中芯國際還處於14奈米技術水準，落後台積電2~3個世代。

中芯招股書中只揭露28奈米、14奈米FinFET、第二代FinFET的N+1這3個製程技術，但業界透露，中芯研發團隊已朝新一代N+2技術轉移，推估中芯在先進製程布局上，真正的秘密武器可能會是N+2技術，或許是最接近台積電正在量產的7奈米製程，因此對於該製程世代的研發保持低調。

中芯還提到，14奈米FinFET參與研發的總人數約100 人，發展到第二代FinFET的N+1製程世代，研發團隊已擴編至300人規模。報導引述業內高層的看法，若一個先進製程的開發團隊約300 人，這數量還是偏少，像台積電開發一個全新的製程世代，通常分好幾組人同時進行，每組約500人左右，依此推估台積電投入一個製程技術的開發，研發團隊至少超過千人。

至於研發費用和營收占比，中芯占比22%為全球所有晶圓代工廠最高，反觀台積電占比只有9%，歸因於台積電規模龐大，過去大力投資研發，才有今天地位，由於中芯與台積電的營收差距太大，未來追趕先進製程進度將面臨更大挑戰，也是此次中芯上市募資的重要原因之一。

(中時電子報)