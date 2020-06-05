綜合陸媒報導，大陸外交部發言人耿爽今天（5日）正式卸任發言人一職。作為大陸外交部第30任發言人，耿爽自2016年9月26日亮相以來，共主持了近400場記者會，留下不少的外交「金句」，而他的妙語連珠、犀利反駁和「耿式」笑容，也給廣大民眾留下深刻印象。

在回應美國在抗擊疫情上「甩鍋」，他引用中國古語：「行有不得，反求諸己」，並強調「美國的敵人是病毒不是中國」；在回應美個別人士抹黑「一帶一路」倡議時，他直言「不要高估自己的造謠能力，也不要低估他人的判斷能力」；在回應美打壓中國企業時，他說：以「安全」為名，鎖住所有的門，囚禁的只是自己。

耿爽從事外交工作20多年，曾在大陸外交部國際司、國際經濟司以及大陸常駐聯合國代表團工作，還曾擔任中國駐美國使館新聞參贊兼發言人。

他曾表示，希望自己能和同事一道，幫助國內外社會各界更加及時、準確、全面、客觀地瞭解中國的外交政策和立場，增進中國與世界的相互理解和相互信任。

據悉，此次卸任外交部發言人一職後，他即將開啓新的任職。

(中時 )