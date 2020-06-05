大立光(3008)公布5月合併營收為38.66億元，46.83億元，月減17.45%，為今年2月以來新低，大立光表示，由於客戶需求疲弱，6月拉貨動能與5月差不多。

全球新冠肺炎疫情重創智慧型手機，不僅市場需求疲弱，蘋果下半年iPhone新機也因各國封國傳聞將延後推出，各大手機品牌廠新舊機種交替空窗期，讓大立光第2季營運相對保守。

大立光5月合併營收為38.66億元，月減17.45%，年減23.01%，累計1到5月合併營收為217.45億元，年增9.67%。就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光5月合併營收比重30%到40%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重佔10%到20%，其他產品約佔0%到10%。

大立光表示，由於客戶需求疲弱，6月拉貨動能與5月差不多。大立光將於6月10日舉行股東會，考量新冠肺炎疫情，大立光今年首度採取線上記者會，由執行長林恩平親自說明下半年業績展望；儘管新冠肺炎疫情導致智慧型手機需求疲弱，但智慧型手機鏡頭規格升級趨勢未變，林恩平日前法說會表示，下半年手機規格上一季就訂好了，未受疫情影響改變，自由曲面鏡頭(Freeform lens)產品下半年可以看到，9P產品已設計完成，就看客戶何時導入。

(時報資訊)