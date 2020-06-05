持續看好經濟將從新冠危機反彈的樂觀氣氛，緩解了盤初的獲利了結賣壓，加上美股期貨上漲帶動，周五日股站上3個月半新高。

終場日經225指數收漲0.74%，為22,863.73點，創下2月21日來新高；本周收漲4.5%，連3周收高。

東證一部指數今日收漲0.54%，為1612.48點，亦創下2月21日來新高；本周收漲3.1%，周線同樣連3紅。

亞洲市場尾盤E-Mini標普500指數期貨上漲0.8%，為日股帶來提振。

東證33大類股普遍上漲，受美國同業大漲帶動，航空股收漲8.22%，表現最佳。受惠於解封與重啟經濟題材，日本航空飆升9.7%，全日空漲7.1%。

避險日圓持續走弱，出口型汽車股受到追捧，馬自達大漲5.9%，日產汽車、本田汽車分別收漲4.8%與3.8%。

隔夜美國長期公債殖利率大漲，帶動金融股走高，保險股指數收漲2.15%，銀行股指數漲2.07%。

東芝收漲3.4%，該公司本財年獲利預測雖不如市場預期，但表示基礎設施項目的訂單強勁與降低成本，將彌補新冠肺炎疫情造成的部分衝擊。

(時報資訊)