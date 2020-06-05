工業電腦大廠研華（2395）公布2020年5月自結合併營收45.03億元，月增2.51％，年減3.14％，站上近7月高點、改寫同期次高。前5月合併營收201.68億元，雖年減6.66％，仍續創同期次高，衰退幅度較前4月7.62％收斂。

研華表示以各區域觀察，5月以中國與韓國表現強勢、台灣市場持平，其他市場則仍較去年同期衰退。以事業群來看，工業物聯網事業群（IIoT）與物聯雲事業群（CIoT）年增達雙位數，應用電腦事業群（ACG）年增個位數，其他事業群則仍衰退。

以前5月各區域概況來看，研華指出以台灣與韓國市場維持成長較突出，中國市場自衰退轉為持平。事業群表現則普遍衰退，但除了智能服務事業群（SIoT）仍年減達雙位數外，其他事業群營收衰退幅度均收斂至個位數。

研華綜合經營管理總經理陳清熙先前表示，新冠肺炎疫情對研華營運影響集中在首季，4月單月獲利狀況已優於去年同期。董事長劉克振則表示，第二季營運將恢復正常，營收可望持平去年同期的次高水準，惟上半年要持平去年同期水準仍有難度。

研華先前法說時預期，受惠遞延訂單出貨帶動，第二季合併營收可望季增約20～25％，毛利率估與首季37～39％相當，營益率估提升至16.5～18.5％。但下半年狀況仍不明，預期全年營收在較好狀況下可實現個位數成長，較差時可能出現個位數衰退。

劉克振認為，雖然歐美市場需求因疫情而衰退，但公司主要承作B2B業務，需求至多遞延、不會消失，對後市看法不悲觀。同時，因應疫情帶動智慧醫療需求，公司近期成立「研華智醫」事業單位，以系統整合商（SI）之姿投入遠距醫療市場發展。

研華5月28日股東常會通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息7.8元、配股1元，合計派利8.8元，董事會訂7月31日除息交易。同時，亦完成董事全面改選，由劉克振續任董事長，兒子劉蔚志則以科辰投資代表董事身分首次進入董事會，延續公司經營價值觀。

(時報資訊)