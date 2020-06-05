受惠於全球經濟自新冠危機復甦的跡象與各國仍持續推出激勵措施，周五南韓KOSPI指數收漲1.43%，為2,181.87點，連漲第6個交易日，創下今年以來最長的連續升勢，並創下2月21日來新高，與今年創下的低點相比已上漲近50%。

本周韓股收漲7.50%，為連續第3周收高，並創下8周來最大單周漲幅。分析師表示，歐洲央行擴大購債規模、人民幣上漲，以及油價走高，都有助於提升風險偏好。

韓元收漲0.96%，報1,207.1兌一美元，創下3月12日來新高。本周漲幅創10周來新高。

(時報資訊)