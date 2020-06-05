《韓股》韓股連6漲 今年來最長 16:142020/06/05 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於全球經濟自新冠危機復甦的跡象與各國仍持續推出激勵措施，周五南韓KOSPI指數收漲1.43%，為2,181.87點，連漲第6個交易日，創下今年以來最長的連續升勢，並創下2月21日來新高，與今年創下的低點相比已上漲近50%。 本周韓股收漲7.50%，為連續第3周收高，並創下8周來最大單周漲幅。分析師表示，歐洲央行擴大購債規模、人民幣上漲，以及油價走高，都有助於提升風險偏好。 韓元收漲0.96%，報1,207.1兌一美元，創下3月12日來新高。本周漲幅創10周來新高。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 財經熱門新聞 陸龍頭廠爆料救不了華為！背後暗藏2大內幕 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 美航空股逆天！巴菲特逃命的下場… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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