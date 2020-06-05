1名飢渴女在PTT上熱情分享和4位小鮮肉的人體活塞運動史。此飢渴女表示，自己並不喜愛單純的「前進突刺」和「熱流衝擊感」，她認為有情調的前戲是必要的，因為這會使得雙方情慾高漲，也可藉此滅火難以忍受的慾望。

此名飢渴女認為床戰也是要需要預備的，自己並不喜歡高速活塞運動，因為單純進出並不能造就成任何興奮感。飢渴女也在PTT上熱情的分享與4名鮮肉男的滾床經驗史。(PTT截圖)

此名飢渴女認為床戰也是要需要預備的，自己並不喜歡高速活塞運動，因為單純進出並不能造就成任何興奮感。飢渴女也在PTT上熱情的分享與4名鮮肉男的滾床經驗史。

第1位是鮮肉拼命男，飢渴女說明此拼命男在長達2小時的嘿咻時，拼命男雖說可以連雙炮而發，可惜的是外貌並非飢渴女的理想面貌，餓女表示拼命男似乎當成在消費吃到飽火鍋，不斷火速猛進直到時間結束走人；

第2位則為多情鮮肉男，飢渴女說明多情男很像前陣子明星小豬，效仿他不斷寫心情日記給自己，無論在一起過夜、運動次數都令飢渴女相當滿意，而且顏質與技術都差點讓自己欲仙欲死。

第3位溫暖鮮肉男，飢渴女透露自己與暖男魚水交歡時，暖男除了會愛的抱抱，還主動溫柔體貼的愛撫自己，另她在那檔事時高潮不斷，事後還會相約吃看展。

第4位則是家庭主夫鮮肉男，飢渴女在主夫男的連5回合後，雖已無法持續熱流四射，卻讓飢渴女欲仙欲死，同時主夫男也很體貼的下廚餵飽她的胃。

飢渴女透露自己被詢問與主夫男做時的感受，表示雖然是持續了5回合，中間也有停頓，彼此互相溫暖擁抱，繼續再戰，她認為若是持續活塞運動，恐將會破皮而有不舒適感。

(中時電子報)