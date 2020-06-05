行政院農委會主委陳吉仲（右2起）及行政院中辦執行長蔡培慧，5日到經濟部中台灣創新園區先進製程技術研究室，參觀該所農業剩餘資材轉化臭氧殺菌的技術。（行政院中辦提供／黃國峰南投傳真）

農作廢棄物該怎麼處理呢？台灣農村常見農民收割農作物後，放火焚燒農作物廢棄物，造成空汙！行政院農委會主委陳吉仲及行政院中辦執行長蔡培慧，5日到經濟部中台灣創新園區先進製程技術研究室，參觀該所農業剩餘資材轉化臭氧殺菌的技術，該技術能讓農業廢棄物炭化，成為防疫和空氣清淨機重要濾材，有望讓農作廢棄物成新烏金。

工研院中分院經理、先進製程技術部正研究員李壽南博士表示，實際上菱角殼、稻殼及椰殼富含有機質及碳元素，經過炭化後能夠吸附臭味分子，也可淨化水質、改善土壤，還是空氣淨化家電的重要濾材，中台灣創新園區的先進製程技術研究室，致力將農業剩餘資材多元研發及循環再生技術，希望幫助農民解決問題，讓這些農民棘手的農業廢棄物成為農業新烏金。

行政院中辦執行長蔡培慧表示，南投是農業重鎮，若將稻殼、咖啡渣、廢菇包、茭白筍殼等剩餘資材循環再利用，提高農民處理農業廢棄物的意願、也能減少垃圾處理問題，中創園區跨領域的合作，可發揮經濟效益兼顧環境保護與產業發展。

陳吉仲表示，台灣每年產生數百萬公噸的農業廢棄物，發展科技農業才能減輕農業人力的負擔，農委會最快這個月提出富氧炭材生產基地具體方案，希望幾個月後基地能夠動工，經費由農委會負責，希望讓南投成為富氧炭化研究生產基地。

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(中時 )