一名46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因涉嫌用偽鈔，被警員用膝蓋押頸，最後斷氣身亡，引發美國社會對於種族歧視問題的重視，曾對此發文的好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson），最近再貼影片，點名國家領導人川普（Donald Trump）此時更應該出面，「我們富有同情心的領導人你在哪裡？」

巨石強森先前曬出佛洛伊德在影片中喊著「我不能呼吸」的手寫卡，直斥佛洛伊德當時求救不只1、2次，「他講了15次」，也說「只有當人權平等普及化後，我們才能獲得勝利」，最近該議題仍未有平復的趨勢，巨石強森便再度發言，質問川普到底在做什麼。

巨石強森說：「我們的國家癱瘓了，跪下來要求聲音被聽到，尋求改變，但此時，我們富有同情心的領導人在哪裡？最能在我們需要的傷痛時刻激勵、讓大家團結一心的領導人，能夠站出來承擔所有責任並接納所有膚色的領導人，會扶起跪在地上的國家，並承諾會跟我們在一起，改革將會發生的領導人，你在哪裡？」

最後巨石強森說，希望有一天如此振奮人心的領導人會出現，也說改變的過程即將開始，雖未點名川普，但字句中暗諷川普不夠資格，網友也表示：「We all rise together!」、「Powerful message」、「Thank you for asking the important questions」、「Thank you for using your voice.」。

(中時電子報)