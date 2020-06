一名46歲非裔男子佛洛伊德(George Floyd)因涉嫌用偽鈔,被警員用膝蓋押頸,最後斷氣身亡,引發美國社會對於種族歧視問題的重視,曾對此發文的好萊塢巨星巨石強森(Dwayne Johnson),最近再貼影片,點名國家領導人川普(Donald Trump)此時更應該出面,「我們富有同情心的領導人你在哪裡?」

巨石強森先前曬出佛洛伊德在影片中喊著「我不能呼吸」的手寫卡,直斥佛洛伊德當時求救不只1、2次,「他講了15次」,也說「只有當人權平等普及化後,我們才能獲得勝利」,最近該議題仍未有平復的趨勢,巨石強森便再度發言,質問川普到底在做什麼。

巨石強森說:「我們的國家癱瘓了,跪下來要求聲音被聽到,尋求改變,但此時,我們富有同情心的領導人在哪裡?最能在我們需要的傷痛時刻激勵、讓大家團結一心的領導人,能夠站出來承擔所有責任並接納所有膚色的領導人,會扶起跪在地上的國家,並承諾會跟我們在一起,改革將會發生的領導人,你在哪裡?」

最後巨石強森說,希望有一天如此振奮人心的領導人會出現,也說改變的過程即將開始,雖未點名川普,但字句中暗諷川普不夠資格,網友也表示:「We all rise together!」、「Powerful message」、「Thank you for asking the important questions」、「Thank you for using your voice.」。

(中時電子報)