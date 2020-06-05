蔣宋美齡(左)、蔣經國(右)。(圖/本報系資料照)

近日公開的《蔣經國日記》透露出他對許多人事物的看法，而他與孔二小姐間有多不合，尤令人好奇。孔二小姐即為孔令偉，是宋美齡大姐宋靄齡與孔祥熙的女兒，後來就一直留在台灣陪宋美齡，人稱「孔二小姐」。已故專欄作家林博文曾在《旺報》撰文寫過「《兩岸史話》孔令偉、蔣經國 水火不容」之文章，內文如下：

一九六七年，宋美齡希望她所賞識的陸以正出任新聞局長，蔣介石也同意了，在紐約的陸以正準備搬家回臺，走馬上任。人事命令正待 發表之際，驟生變化，陸以正的名字被撤下，換上了魏景蒙。封殺陸以正任命案的人就是蔣經國。

蔣經國縱有父親的蔭恩與提攜，他也必須在重重路障中發展自己的政治實力和收編人馬，王昇、李煥都是「太子派」健將，而「夫人派 」的基本成員則為酷愛躲在幕後出主意的孔令侃與孔令偉兄妹、少數黨國元老，以及在他們縱容下的官邸嘍囉。

二小姐有夫人撐腰

跋扈倔強而又為宋美齡所溺愛的孔令偉(孔二小姐)，深化了蔣經國與宋美齡的侷促關係。熊丸說：「有好幾次，經國先生要我轉報夫人處理一些事，但若二小姐不同意，則夫人往往也不會同意，我不知該怎麼辦時便乾脆不報不答。」又說：「二小姐與經國先生兩人完全不對味，很多事情都合不來，讓夾在中間的我實在頭痛。……外面的 人都說經國先生與夫人處不好，但其實經國先生是與二小姐處不好， 而非與夫人。因為經國先生有許多見解報告給先總統後，先總統有時會把經國先生的意見告訴夫人，而夫人又會把意見告訴二小姐，二小姐往往反對，夫人又把二小姐的反對意見告訴先總統，先總統有時也會修改經國先生的意見，造成經國先生心裡很不痛快。經國先生與二小姐兩人表面看來都客客氣氣，但暗地裡卻互不搭調，意見總是不合，讓夾在中間的我感到十分為難。其實他們倆也沒什麼過節，只是兩人的個性都強，經國先生又看不慣二小姐許多作風，二小姐對經國先 生的許多意見也不滿意。但因二小姐有夫人撐腰，所以經國先生對她 也莫可奈何。」

蔣經國在日記上與回憶文章裡，幾乎從未提到和他毫無血緣關係的繼母與弟弟蔣緯國，亦鮮少道及其妻蔣方良，其目的自然是要凸顯他和父親的密切關係及傳承意義。

其實，宋美齡再厲害、再想糾合當年孔宋黃金時代的力量和「元老派」的勢力，亦鬥不過蔣經國，因為蔣介石支持經國，他要經國維持蔣家江山。蔣經國的權力越來越大，他管思想、言論、特務、政工和 青年；更重要的是，他要防止阻礙他接班的政敵坐大，包括宋美齡在內。宋美齡的權力和聲望，就像臺灣的國際地位一樣，一天不如一天 ，已成不可避免的趨勢。

經國先生喜怒不形於色

作家江南在《蔣經國傳》中說：「(一九五五年)國軍被迫自大陳撤退，久已消失的悲憤氣氛，重臨全島。但以蔣夫人為支柱的華美協進會，由陳香梅出面，假空軍總部大禮堂，舉行島上有史以來首次的 服裝表演會，介紹流行美利堅的Ｈ線條洋裝，並將這場展覽會美其名 為『服裝義演』。出現如此矛盾奢華的社會現象，自然為衛道之士痛 心疾首。義演當晚，由軍人之友社總幹事江海東帶頭，率領同志一批 ，在仁愛路攔阻赴會的汽車，用行動表示沉重的抗議。華美協進會來 頭如此之大，是晚應邀赴會的有美國大使藍欽等各國使節及夫人，盡是得罪不起的貴賓，江海東太歲頭上動土，經夫人向蔣先生(蔣介石 )具報，蔣衝冠一怒，下令將江扣押。江是太子系的人物，當時的分量，不下於王昇、江國棟等人。假使非仰承旨意，他敢去掃夫人的興嗎？所以，經國被牽涉到這個不愉快的插曲中，一般的說法，是經國和夫人鬥法的另一回合。」江南又說：「江海東在(臺北)西寧南路 三十六號的保安司令部保安處，名義上受監禁，暗地裡受到彭孟緝的優待。三個月後，恢復自由；那幾乎是人人能夠想像到的結果，是經國打的圓場。」不久，國民黨七屆五中全會通過蔣介石所提「厲行戰時生活」議案，此舉被認為是蔣介石在「時裝表演」風波之後支持蔣 經國的明證。

一九六七年，宋美齡希望她所賞識的陸以正出任新聞局長，蔣介石也同意了，在紐約的陸以正準備搬家回臺，走馬上任。人事命令正待 發表之際，驟生變化，陸以正的名字被撤下，換上了魏景蒙。封殺陸以正任命案的人就是蔣經國。陸以正沒當上新聞局長的重要原因是， 他是政校(國立政治大學前身)十三期的學生，十三期學生當年在大陸曾激烈反對蔣經國出任教育長，小蔣恨透了這批政校學生。

熊丸說：「經國先生是個喜怒不形於色的人，不像老總統一看不對便當面講。在我認為，老總統是位較仁慈且顧念舊情的人，經國先生則是是非分明，卻不念舊。只要你做錯了，就算你是皇親國戚他也照辦，例如王正誼、衣復恩等人便是如此。」又說：「經國先生是那種城府很深的人，沒有人看得出他心裡究竟在想什麼。他表面上好像對你很好，其實可能早就想擺脫你。他之如此深沉，可能部分受到俄國共產黨的影響。由於他掌管情報，情報來源很多，所以他身邊每個人有什麼情形他都知道。他不像老總統那樣念舊情，所以在他身邊的人 都有一種伴君如伴虎的感覺，大家都想盡量離他愈遠愈好。」

和宋美齡不同的是，蔣經國的俄籍妻子蔣方良早已學會如何在第一 家庭裡，做一名「默片」的主角。蔣方良在蔣家的生活，其實就是一 段漫長的調適過程，她要學做中國人，更要學做蔣家的人；但是，她很快地發現，她的婆婆宋美齡並不是她的偶像，也不是她能夠模倣的人，她的出身與背景和宋美齡差太遠了，個性亦大相逕庭。

(中時電子報)