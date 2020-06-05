今晚20：30，美國勞工部將公佈5月季調後非農就業人口，市場預期為減少800萬，前值為減少2053.7萬。同時還將公佈美國5月失業率，市場預期為19.8%，前值為14.7%。從上述預期可以看出，5月份的美國就業市場依舊處於低谷。如果非農數據不及預期，市場情緒反轉、變盤之快可能讓人措手不及，畢竟華爾街的大空頭們早已虎視眈眈，加緊佈局。

美銀分析稱，從非農的兩大重要先行指標，初請失業金人數以及ADP就業人數的表現來看，住宿、餐飲服務、零售貿易、醫療保健、娛樂等行業的就業前景最為糟糕，可能會拖累的非農的整體表現。

週四歐洲央行宣佈將緊急抗疫購債計劃（PEPP）規模進一步擴大6000億歐元，該計劃購債總量已經達到1.35兆歐元。該消息傳出後，歐元短線大漲近60點，美指則快速走低近30點，並在尾盤持續下挫。歐洲央行的大手筆購債計劃意味著，該行將不惜一切代價，拿出巨額資金幫助歐元區走出歷史上最嚴重的經濟衰退。華爾街一眾巨頭也紛紛更新預期，看好歐元區實現經濟反彈，在央行的保駕護航下，歐元穩步上漲，美元加速貶值，市場情緒已經和一個月前完全不一樣。

瑞士信貸預計，這種轉變在一段時間內還會影響新興市場，支撐新興市場貨幣走強，即使投資者對過高的估值仍然十分警惕。不過匯市當中也不乏失意者，比如英鎊。機構調查顯示，如果英國不尋求延長脫歐過渡期，英鎊將會持續走軟，回吐近期全部漲幅。不幸的是，週五凌晨，消息人士指出，英國和歐盟的脫歐貿易談判沒有取得進展。荷蘭國際銀行經濟學家James Smith指出，延長脫歐過渡期的可能性相當渺茫，市場對2021年初供應鏈可能中斷感到擔憂，這將給英鎊前景蒙上了陰雲。

(中時電子報)