美盛旗下凱利投資和RARE Infrastructure已完成業務整合，將為兩家公司創造更佳的營運效率和成長機會。

該業務整合最初是於2019年5月宣佈。全球股票型基金經理凱利投資與專注於上市基礎建設的基金經理RARE Infrastructure，透過業務整合將提升其分銷、交易和業務規模。

對凱利投資來說，此舉將使其擴大原已蓬勃發展的全球股權投資平台（截至2020年4月29日，資產規模為1,203億美元），並具備多元化的產品能力。

對RARE Infrastructure而言，這次整合會帶來面向機構法人市場的更多資源；在機構法人的客戶投資組合中，實質資產的占比越來越大。另外，RARE Infrastructure在吸引和留住優秀投資團隊的能力上，也會因這次整合得到強而有力的組織支持；而該組織在整合其它投資團隊到其平台、同時保有原團隊的投資自主權上，已累積相當經驗。

RARE Infrastructure旗下管理多個成功的上市基礎設施策略組合。其旗艦基金之一的美盛睿安基礎建設價值基金，於2016年成立，截至2020年6月3日，該基金管理資產總額為7.18億歐元。該基金旨在透過投資全球基礎建設公司股票，為投資人帶來長期穩定成長的價值，包括追求規律且一致的收入及資本成長機會。

如無延誤，透過此業務整合，該基金名稱日後將更名為美盛凱利基礎建設價值基金（Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund），自2020年6月29日起生效。

凱利投資執行長Terrence Murphy表示，凱利投資和RARE Infrastructure所共同關注的焦點，都在於建立獨特的主動投資組合，所維持的企業文化要能支持投資自主性，符合一致利益以提高客戶收益。凱利投資和RARE Infrastructure的整合，增強了兩家公司的分銷、交易和業務規模。

RARE Infrastructure共同創辦人兼資深投資組合經理人Nick Langley表示，凱利投資和RARE Infrastructure兩者所管理的投資組合，都是比較聚焦且以基本面為導向，並整合ESG元素，期使為更廣大的市場創造出差異化的成績。

此外，我們相仿的工作方法和關注重點，讓雙方團隊有很好的機會可以通過群體合作提升能力，且同時保有各自投資獨立的文化，為投資者提供最佳的解決方案。

(工商 )