宏達電5月營收3.97億元 月增33.6% 16:332020/06/05 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電5月營收為3.97億元，依然在歷史低檔附近徘徊，不過已經比上個月的上市以來最低點2.97億元增加1億元，增幅約為33.6%，比起去年同期營收仍是幾近腰斬，累積前5月營收了20.24億元。 由於營運規模持續萎縮，宏達電日前證實已進行半年內第二次裁員，外界預期，除了智慧型手機、後勤單位之外，VR部門也在人力調整之列，而這一次能不能將人力有效下降，將是宏達電會不會短期內再進行裁員的重要因素。 (工商 ) #宏達電 #月營收 #裁員 #人力 #歷史 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美航空股逆天！巴菲特逃命的下場… - 財經 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 即時 美企斷供華為怎麼活！ 驚爆陸晶片業力拚台積電成功模式 - 財經 獨》代誌大條了！兒童下周起恐無保單可買 - 財經 - 工商 陸龍頭廠爆料救不了華為！背後暗藏2大內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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