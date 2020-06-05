宏達電5月營收為3.97億元，依然在歷史低檔附近徘徊，不過已經比上個月的上市以來最低點2.97億元增加1億元，增幅約為33.6%，比起去年同期營收仍是幾近腰斬，累積前5月營收了20.24億元。

由於營運規模持續萎縮，宏達電日前證實已進行半年內第二次裁員，外界預期，除了智慧型手機、後勤單位之外，VR部門也在人力調整之列，而這一次能不能將人力有效下降，將是宏達電會不會短期內再進行裁員的重要因素。

(工商 )