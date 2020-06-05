仰德高中董事長陳士魁（左）代頒10萬元獎助學金，給表現優異錄取高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系的黃順祥。（校方提供／羅浚濱新竹傳真）

109學年度科技院校繁星計畫錄取名單揭曉，仰德高中成績亮眼，12人都上了自己的第一志願，學校規畫技職學程及輔導學生適性發展，展現很大功效，表現優異的劉碩展和黃順祥2位學生，仰德集團董事長許育瑞特別頒給各10萬元獎助學金，鼓勵他們在逆境求學勤奮向上的精神。

仰德高中董事長陳士魁5日代頒獎助學金，表示此次繁星計畫學生表現優異，是學校近年來最亮眼的成績單，感謝仰德集團許育瑞董事長支持學生發揮所長，善用繁星升學優勢，相信學生在仰德高中3年奠定良好基礎，考取國立科大不是夢！

錄取技職第一志願台科大學資訊管理學系的劉碩展，父親在他三歲時病逝，從印尼嫁到台灣的母親為扛家計，到商店當會計養育他和妹妹，他家住在苗栗，每天通勤2個多小時來上課並不為為苦。

劉碩展考取多張相關證照，並參加全國商業類技藝競賽網頁設計榮獲優勝，他很感謝學校栽培，才能在這次技職繁星推薦上榜第一志願。

錄取高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系的黃順祥，父親在他國小二年級時病逝，來自菲律賓的母親到工廠當清潔工養育他，他國三時一度十分叛逆，沉溺電腦遊戲，母親及國中班導師用親情及眼淚逐漸喚回他迷失的心。

黃順祥上高中後努力學習考取證照，並積極參與志工服務學習，他希望將來能學以致用，貢獻所學來服務社會。

(中時 )