美國總統川普周一赴白宮對街的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）前，出動鎮暴警察以催淚瓦斯和橡膠子彈驅散抗議群眾，引來排山倒海而來的罵聲。

據《防務新聞》（Defense News）報導，陪同川普一同前往照相的防長艾斯培（Mark Esper）更慘，除了被老闆罵、被五角大廈官員罵、被國防部前領導高層罵外，也被學者批得臭頭。華府廣泛推測，他的職位岌岌可危。

(中時電子報)