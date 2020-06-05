罵翻了！砲火來自四面八方 美防長岌岌可危 16:302020/06/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周一赴白宮對街的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）前，出動鎮暴警察以催淚瓦斯和橡膠子彈驅散抗議群眾，引來排山倒海而來的罵聲。 據《防務新聞》（Defense News）報導，陪同川普一同前往照相的防長艾斯培（Mark Esper）更慘，除了被老闆罵、被五角大廈官員罵、被國防部前領導高層罵外，也被學者批得臭頭。華府廣泛推測，他的職位岌岌可危。 (中時電子報) #川普 #美國 #國防部長 #罵翻 #砲火 #來自 #美國總統川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 8成暴徒跨界犯罪！川普要州長硬起來 嗆抓很多人 00:052020/06/01 國際 全美動盪都怪它！川普擬將這團體列恐怖組織 08:412020/06/01 國際 怕白宮被攻陷 川普匆忙躲地下碉堡 10:122020/06/01 國際 2千萬筆個資外洩來自畢冊？時力、民眾黨轟徐國勇說法 12:562020/06/01 政治 八二三砲火怒海中倖存記者 嚴重則逝世 17:552020/06/01 政治 美愈亂愈好？川普幕僚曝 關鍵選民將歸隊 16:352020/06/02 國際 不是川普！為拍照動用催淚彈驅散民眾 幕後下令者曝光 10:512020/06/03 國際 川普選情慘了！4成美民眾非常不滿 民調狂輸拜登創紀錄 12:312020/06/03 國際 慘被川普當拍照工具！美這郡火大撤警 15:042020/06/03 國際 《時來運轉》運彩報報－雙子砲火不停歇 英雄主場恐落難 15:312020/06/04 體育 國際熱門新聞 金與正炸裂！連環飆罵脫北者人渣內容曝光 - 時事 抓到了！美警鎮暴出手推人…75歲老翁「後腦著地」鮮血狂流 - 國際 川普大爆發 轉推信痛批抗議者是恐怖份子 - 國際 罵翻了！砲火來自四面八方 美防長岌岌可危 - 國際 慣批他國人權如今淪各國箭靶 美外交官自曝尷尬下場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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