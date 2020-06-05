有業者認為加裝濾煙器，除了應付法規看不到任何好處。（運輸業者李善正提供／吳建輝彰化傳真）

先前傳出政府將強制汰換10年以上老車，引發許多砂石車、運輸業者抗議，地方吵得沸沸揚揚，彰化地區業者還串連起抗議活動，吸引上百運輸業者齊聚，表達不滿。（吳亦筑提供／吳建輝彰化傳真）

李文權說，政府釋出善意修改法條延長年限，祭出調修或舊換新補助，但還是有許多車友不知如何申請，甚至不知道有補助，希望政府能加強宣導。（吳亦筑提供／吳建輝彰化傳真）

先前傳出政府將強制汰換10年以上老車，引發許多砂石車、運輸業者抗議，地方吵得沸沸揚揚，而環保署推動老車汰換失敗後，改為補助調修或加裝濾煙器等設備，但成效不彰，彰化縣燃油機具車輛權益保護協會理事長李文權認為，普遍民眾對於補助項目內容不懂，甚至持有疑慮才導致這樣的結果。

據統計自環保署補助開始至今，彰化縣受理柴油車汰舊換新補助累積共2519件，而調修燃油控制系統補助只有2件，另外加裝空氣污染防制設備補助的案件共12件，今年則為0，運輸業者私下表示，沒有強制性且不裝驗車也會過，沒人想花錢換補助。

李文權說，經過長時間的抗爭，政府釋出善意修改相關法條延長年限，也祭出調修或舊換新等補助，但還是有許多車友不知如何申請，甚至不知道有補助，希望政府能加強宣導，真正體恤人民，並捍衛老車權益。

彰化營造業者吳亦筑說，老車照顧妥當依然可以符合檢驗，政府祭出補助看似惠民，但先調高標準在要我們花錢換車、裝濾煙器等來應付這些法規，有點本末倒置，如果大家都生意興隆日子好過，誰不想開新車。

業者吳協政說，政府根本不懂車，要求加裝濾煙器僅會造成排氣不順，讓引擎等零件溫度升高，增加損耗讓車子更沒力，除了應付法規看不到任何好處，就他認識的同業也都還在觀望中，沒有人想要去當白老鼠。

彰化縣環保局長江培根說，其實環保局網站都有相關申請的辦法與規章，民眾可多加利用相關便民網站，若還是對補助或相關器具有疑慮的話，環保局這邊也可以配合，派員前往提供相關宣導，希望能確實解答民眾疑慮，讓大家都能申請到補助。

(中時 )