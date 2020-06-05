台灣防疫表現出色，衛福部長陳時中領導的防疫國家隊功不可沒，但最近他跨界搞觀光宣傳，已引起不同的評價。資深媒體人黃暐瀚說，他為宣傳防疫新生活，幾乎全台跑透透，佔據不少新聞版面。黃暐瀚斷言，過度曝光的結果，已發生「膩時中」的現象了。

陳時中防疫有功，現在是政壇當紅炸子雞，疫情緊繃之際，人人順時中，疫情記者會直播，動輒逾萬人上線，民眾追劇不亦樂乎，一舉捧紅「防疫五月天」，讓他們成為家喻戶曉人物。如今本土已連續54天沒病例，疫情緩和後，媒體追問指揮中心是否降級，陳時中表示目前沒這打算，疫情記者會舞台不會這麼快收攤。

黃暐瀚說，前陣子大家都說不要逆時中，而要順時中，「可是現在膩時中已經發生了！膩是已經很膩的膩。」他不諱言指出，陳時中到處去疏導防疫新生活，大家應該很感謝他，「可是就像一個明星他過度曝光以後，他的效益會遞減一樣。」

評論陳時中表現，並非黃暐瀚獨聲喧嘩，前副總統呂秀蓮也說，陳時中已享受一段蠻長的媒體寵兒，在政府組織架構下，應該各職所司，指揮中心任務應該告一段落，觀光應該讓觀光去管。

(中時電子報)