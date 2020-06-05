時序來到6月，今年來在新冠病毒疫情衝擊下，全球金融市場跌多漲少，從3月落底以來市場也反彈不少，現階段投資人應該選擇哪些區域進場布局，可觀察過去表現。

群益投信統計資料顯示，2000年來每年的6～12月全球主要股市平均表現，以印度平均12.36％的漲幅表現最佳，其他依序為巴西9.85％、墨西哥7.3％、印尼7.04％、紐西蘭5.26％、俄羅斯5.24％、泰國5.07％、菲律賓3.89％、香港3.27％、道瓊指數3.15％。整體來看，新興股市優於成熟股市，新興亞股表現最佳，個別股市來看，印度、巴西、東協則是布局最佳選擇。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，雖然疫情也使得新興亞股表現震盪，不過整體而言新興亞股在經濟成長態勢未變，且評價普遍仍屬便宜之下，加上各國持續推動經濟利多政策，有助吸引市場資金關注。

整體而言，歐美地區疫情趨緩，在外部利空因素逐漸解除下，印度股市已脫離最壞的情況，近期指數重返34,000點關卡之上，收復月線、季線。

展望後市，印度政府不斷推出救市措施，印度經濟結構以內需為重，因此印度刺激經濟政策對振興國內景氣的效益較為直接，同時印度股市本益比及本淨比仍處於金融海嘯以來的相對低位，綜合考量政策直接效益與評價面之下，若肺炎疫情趨緩，預期印股的反彈幅度相對更加可觀。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，今年以來東協各國央行陸續降息，顯示各國央行皆持續寬鬆刺激景氣，各國依據各不同財政狀況也推出額度不等的財政政策，雖然東協政府透過擴大赤字來做刺激政策，但目前的財政體質與1997年亞洲金融風暴時相比，仍強勁許多，並不會因為這次的財政擴張，讓財政體質惡化。

展望後市，受到疫情影響，今年東南亞各國一季GDP成長表現不佳，第二季受到封城影響，預估也會呈現衰退，然而，政府採用擴大支出財政政策加上央行的寬鬆貨幣政策，第二季應該就會是谷底，後續投資可關注財報表現會較佳之標的。

(工商 )