新冠肺炎疫情影響國際旅客來台，桃園機場公司5日表示，趁出入境旅客減少之際，投入超過11.2億元建設經費，全力修繕、升級航廈設施，並加速推動多項建設工程，將以更完善的設施設備與更優質的貼心服務，在疫情過後以更高規格與新風貌迎接來自世界各地的旅客。

桃機公司表示，旅客入境臺灣後對國門第一印象至為重要，桃機第二航廈一樓入境大廳，就利用旅客稀少時機提早進行地坪及服務櫃檯優化，目前南北兩側均已完工，中間區域6月底可完成，新地坪基礎改以更堅實的RC結構，走起來更穩固舒適，環型服務櫃台新加上色彩繽紛鮮明的桃園機場識別系統元素，不但大器美觀，更方便指引旅客洽詢，讓入境大廳整體看來時尚、活潑。

此外，桃機公司表示，第二航廈三樓出境大廳報到櫃檯陸續也全面升級，更新使用多年的行李輸送機台系統及航警局安檢X光機組，以期提供出境旅客更穩定可靠的行李輸送服務；報到櫃檯新增工作出入口，方便地勤同仁作業使用，避免人員因踩踏輸送帶不穩跌倒情況，目前第10、11及20、21號櫃檯預計於7月中旬完成，第6、7號櫃檯可於年底前完工，其餘報到櫃檯後續也將逐步完成升級。

為帶給旅客更佳的航廈體驗，桃機公司指出，效法其他標竿機場，已於第二航廈D區各候機室洗手間廣設「免治馬桶座」，此次也利用第一航廈B5、B6內候機室整修時機，完成免治馬桶座置換作業，緊接著B4、A5、A6內候機室洗手間設施亦將升級，預計年底完工，未來其他候機室將配合工程陸續更新。

另外，桃機公司說，也攜手與商家於第二航廈B2美食街、一樓客運站等處洗手間均已優化設置免治馬桶座，要帶給旅客們不一樣的感受！

為了讓民眾及航空迷喜愛的「第二航廈南北擴建區觀景臺」更有看頭，桃機公司表示，除了新增戶外公共藝術作品，也利用防疫期完成風除室工程，提供商場旅客更舒適的休憩消費空間。另炎炎夏日即將到來，機場公司也提前進行兩座航廈多處空調設備冰水主機、冷風機、空調箱及管路材料的汰換更新作業，確保提供旅客優質服務與舒適的環境。

除了陸側航廈內部設施維新，桃機公司也提到，正積極加速進行空側工程作業，其中啟用5年的北跑道因柔性道面需定期重新刨鋪，原規劃於明年春節後再行施作，機場公司利用疫情期間航班減少時機，在不影響空側營運下超前作業，提前於4月完成議價決標及申報開工，5月28日關閉跑道，啟動工程，預計8月底完成全長3,660公尺的跑道刨鋪及燈光裝設工程，將提供航機更好、更安全的起降服務。

至於空側滑行道整建工程，桃機公司說，也利用疫情加速進行，原訂明年整修Q滑行道B5、B6機坪後方已提早施工完成，C1至C4機坪後方提早於今年第2季動工，另NP滑行道A1至A4機坪後方於2月中封閉，預計8月底完工；另EC滑行道北段500公尺原定3月施工，已提早於今年春節疏運後啟動，預計8月底完工。

(工商 )