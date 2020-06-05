觀光股股王瓦城（2729)受惠國內疫情趨緩，加上母親節檔期聚餐需求暢旺，5月營收重回4億元大關達4.01億元，年減6.51%、月增近7成達69.58%，顯示營運已走出谷底黑暗期。瓦成累計前5月營收17.35億元、年減14.89%，減幅逐月縮小，營收逐月回穩。顯示隨著疫情趨緩、消費景氣逐漸復甦。

展望後市，隨著政府啟動各項振興經濟方案，三倍券亦將於7月15日上路，皆有助下半年餐飲市場回溫。瓦城集團表示，集團已做好準備，待市場回穩後只要有好的條件地點即啟動拓點展店計畫，以「瓦城」及「時時香」為集團拓點主力品牌。而瓦城旗下「時時香」預計6月底首度插旗台南西門，擴大六都布局。

瓦城並指出，洞見疫情改變消費習慣，瓦城將持續外帶外送市場拓展新商機，結合集團研發實力，持續推出新商品、新服務，深化外帶外送市場，希能成為集團營運全新成長引擎。 法人認為，進入後疫情時代，瓦城集團採室內安心用餐加上拓展外帶外送市場的雙軌策略布局，加上持續穩健展店，下半年營運力度持續向上。

6月下旬，外食餐飲業將迎來端午連假，預計可望為瓦城旗下各品牌再創另一波來客高峰。為迎接端午大檔，瓦城亦推出人氣「泰式蝦醬肉粽」，將泰式經典美味元素融合中國節慶，並首次推出全新創意泰式熱甜粽「椰香榴槤粽」、「芋香紫米粽」，極具新鮮感及話題性，甫推出即獲許多顧客詢問，以期在今夏帶給消費者全新的美味體驗，同步拉抬業績表現，助推Q2營收續寫佳績。

(工商 )