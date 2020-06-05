華研音樂（8446）公告5月合併營收0.89億元，年減38.17％，累計前5月營收5.01億元，年減14.5％。其中，前4月營收4.12億元，雖年減6.84％，但華研自結營業利益2.06億元，逆勢成長15.17％，主要來自高毛利授權收入成長貢獻。

隨著國內防疫措施即將解禁， 華研預計，第三季起旗下藝人將可增加大型演出活動與較多商業活動，提振演藝經紀收入。

華研在1月舉辦林宥嘉《idol世界巡迴演唱會》無錫站後，受疫情衝擊，旗下藝人演唱會均順延，相較去年4月起藝人開始密集巡迴演出，今年第二季營收下滑幅度較明顯；但高毛利的授權收入持續成長，主因新增授權對象，包括Line Music、YouTube Music等音樂平台及大陸智慧音箱授權，歌曲版權也持續增加。

其中，台灣原創影集《做工的人》是華研轉投資大慕影藝的新劇，並製作發行原聲帶，結合旗下插畫家馬來貘聯名推出《做工的貘》LINE貼圖，戲劇、音樂、文創的結合，擴大IP商機。

累計華研前4月營業利益2.06億元，逆勢成長15.17％，4月營業利益4,751萬元，也較去年同期成長3.63％，本業獲利穩定成長。

惟因台幣升值，帳上外幣現金部位出現未實現的匯兌損失，前4月稅前盈餘2.01億元，較去年同期減少6.31％，這部分匯兌損失並未實現，未來仍有回沖機會。

(工商 )