非裔美籍男子喬治．弗洛依德在明尼亞波利斯因白人刑警執法過當、遭壓頸導致身亡，引爆歐美民眾巨大怒火，美東時間4日下午在布魯克林區卡德曼廣場的追悼會，也吸引了數千人參加，藝術界亦廣泛響應活動，博物館、藝術家，近來紛紛以作品以社交媒體上的黑屏，聲援黑人及反種族主義。

洛杉磯藝術家尼可拉斯．史密斯的一幅數位作品近日於網上風靡一時，畫中人物正是喬治．弗洛依德穿著西服，史密斯在臉書上並以詩文「休息吧，大個子；我們不會忘記你，我們會尊崇你的生命；我們會關心你愛的人；我們都將努力成為你的活遺產」哀悼。並表示當代社會有必須消除種族歧視這已有數百年歷史的「大流行病」。

除了「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）運動，各地民眾日前也在互聯網發起「Black Out Tuesday」活動，包括布魯克林博物館、龐畢度中心、達利博物館、大都會藝術博物館、費城藝術博物館、阿姆斯特丹市立博物館以及知名畫廊都在社交網站換上黑屏作為聲援。

(旺報 )